أحمد فهمي تريند.. بعد مهاجمة فتاة وصفت شعر بنات شقيقه بـ" سلك المواعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار تعليق إحدى متابعات الفنان كريم فهمي، على صورة نشرها لابنتيه، استياء شقيقه الفنان أحمد فهمي، وقام بشن هجوم على الفتاة، وهدد بعمل حظر لكل من يدافع عنها من الجمهور.

المتابعة وصفت "شعر" ابنتيه بـ"سلك المواعين"، ليرد عليها أنه لا يريد إهانتها، بينما رد شقيقه أحمد فهمي بهجوم عنيف.

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وانقسمت تعليقات الجمهور على ما كتبه أحمد فهمي الذي تصدر قائمة الـ"تريند"، فجاءت تعليقات البعض: "والله رد أحمد فهمي جامد"، "شابوه أحمد فهمي"، "رد أحمد فهمي يكسب بعيدا عن الألفاظ"، "أحمد فهمي ده مشكلة"، وغيرها.

بينما جاءت بعض التعليقات: "بحترم أي حد يعرف ياخد حقه أو يحرج اللي أدامه بشياكة، لكن رد أحمد فهمي متهور "، "رد أحمد فهمي عنيف".

يذكر أن كريم فهمي كان قد نشر صورة جماعية لأسرته وابنتيه "كاميليا" و "ناعومي"، من حفل زفاف شقيقه "أحمد" والفنانة هنا الزاهد، وعلقت إحدى المتابعات أن شعر بناته يشبه "سلك المواعين".