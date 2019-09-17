تراند اليوم : مسؤول مصري كبير يُحرج السيسي: تبني القصور على حساب المرضى والفقراء؟

هاجم وحيد يسري جرير أساتذة الأورام بمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والابراج التى تناطح السحاب بالاف المليارات، على حساب المرضى والفقراء في الشعب.

وعلى صفحته الشخصية كتب جرير: "نحن دولة عظمى تفخر ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والابراج التى تناطح السحاب بالاف المليارات بينما مجلس وزراءها يصدر قرارا بتاريخ ١٧ يونيو سنة ٢٠١٩ باقتطاع الجزءالاكبر من الارض المخصصة لبناء اكبر واحدث مركز اورام فى العالم (١٠٢٠ سرير) لعلاج سرطان المصريين (٥٠٠-٥٠٠) والذى يقوم ببناءوة المصريون بتبرعاتهم وعرض تلك الارض للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير فقط بدلا من اصدار قرارا بتخصيص مليارا واحدا من الجنيهات المهدرة فى الهواء يوميا لاتمام بناء المستشفى لعلاج فقراء المصريين فى مكان يحفظ لهم ماتبقى من انسانيتهم وكرامتهم

ياكبير الوزراء : انتم تبيعون ميراث الغلابة والفقراء والمرضى".



وفي منشور جديد كتب: "كنا نتمنى ان تقوم الدولة باعتبار المعهد القومى للاورام الجديد (٥٠٠-٥٠٠) لعلاج كل المصريين احد المشاريع القومية الهامه كقناة السويس الجديدة ومنتجع الجلالة وشبكة الطرق القومية والجديدة والعاصمة الادارية ومدينة العلمين ومشروع استزراع المليون ونصف المليون فدان والزراعات المحمية ومشروع القضاء على فيروس C ومشروع التأمين الصحى للمصريين واسناد المشروع للهيئة الهندسيه للقوات المسلحة لانهاء المشروع (الذى بدءً منذ عشر سنوات ويسير بما يتم جمعه من تبرعات المصريين ) فى فترة محددة مثل كل المشاريع العملاقة التى انجزتها الهيئة لرفع المعاناة وتضميد الام ملايين المصريين بدلا من تخصيص جزء من الارض المخصصة للمشروع للاستثمار الخاص".

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