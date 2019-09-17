بالصور.. اليوم الثاني لورشة سباستيان بروتيه بالمعاصر والتجريبي

شهد متدربو ورشة المدرب الفرنسي سباستيان بروتيه، بداية اليوم الثاني من أيام ورشة "الجسد كمسار للشعر" ترجمة نوال عبد العزيز والتي تستمر حتى التاسع عشر من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى الـ26.



وقد بدأ سباستيان بروتيه الورشة بتدريبات رياضية تساعد فى رخوه عضلات الجسد ، لمدة نصف ساعة ؛ أعقبها

تمرين الخيال ، وذلك لرفع خيال المتدربين وزيادة قدراتهم التخيلية، حيث افترض موقف بأن يتخيل المتدربون بيتهم ، والمطلوب منهم الذهاب إلى منازلهم ، وفاجأة يحترق هذا المنزل وتموت كل عائلتهم ، ثم تخيلهم معركة ما سوف يركبون خلالها أحصنة وكل منهم ممسكا فى يده أسلحته المتخيلة .

قال سباستيان لابد لكل ممثل وممثلة مسرح فى العالم أن يبحث عن ثقافات المسرح المختلفة فى كل بلدان العالم ، ويحث نفسه على تعلمها ، بحيث يخلق لنفسه طراز مسرحى خاص به ، وسأل المتدربين هل يعرف أحد شىء عن مسرح الشمس الذى يعمل به فى فرنسا ، هل أحد يعرفنى ، وكيف إخترتم المدرب الذين ترغبون فيه ، طالبا من المتدربين البحث عن تاريخه ومعرفة من يدربهم.

