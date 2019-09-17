مازن الغرباوي:"انتحار معلن" بمواصفات العرض العالمي.. ومفاجآت بمهرجان شرم الشيخ المسرحي

استطاع المخرج مازن الغرباوي، أن يضع لنفسه بصمة مميزة بين شباب جيله، كما أنه أصبح محترف بالمسرح القومى بمصر ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، حيث إنه بدء مسيرته الفنية وهو في الخامسة عشر من عمره، وأسس فريق التمثيل بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 2000، وتخرج من نفس الجامعة عام 2005، قبل أن يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 2010 من أكاديمية الفنون.

كما عمل فترة كمذيع في برنامج "إسمعونا" بالتلفزيون المصري، وعلى صعيد اﻹخراج له العديد من المسرحيات من أبرزها "مات الملك"، "الزير سالم"، "طقوس الموت والحياة"، "حلم ليلة صيف"، "حدث في بلاد السعاد"، وله فيلم واحد قصير كمخرج بعنوان "ميراث الذل" عام 2010.

وكشف "الغرباوي" في حواره لـ "الـوفـد" عن الصعوبات التي واجهته في عرض "انتحار معلن"، وتحدث العديد حول مستقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، وكشف عن المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسرح.

وإلى نص الحوار:

*ماذا عن عرض "انتحار معلن" الذي تشارك به في مهرجان القاهر الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر؟

عرض انتحار معلن تأليف دكتور باسم شمعان من المملكة العربية السعودية بطولة منى القنودي من تونس وإخراجي وهو

أول مشروع لمؤسسة يتم التدشين عنها تحت عنوان أتبا.

*وعن الصعوبات التي واجهته في عرض "انتحار معلن"؟

في الحقيقة أن أي تجربة جديدة يخوضها الفنان أوالمخرج تكون بمثابة تحدي أو امتحان جديد له لاستمرارية النجاح ولكن لايوجد صعوبات على مستوى الصعوبات نفسه نظرًا لأن جزءًا من المشروع لأنه بخلاف أن مخرج العرض فأنا منتج فني للمسرحية.

*كيف ترى منافسة "انتحار معلن" بين العروض المشاركة في المسرح التجريبي؟

انتحار معلن هو بمواصفات العرض العالمي ويستطيع أن ينافس أي عروض أخرى، كما أن المهرجان التجريبي لايوجد به منافسة فبالتالي المسألة تخضع لفكرة جودة المنتج المقدم.

*هل مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يروج للسياحة المصرية؟

بصراحة يروج ولكن بنسبةليست كبيرة فإنه يحتاج إلى وجود فرص بها الشق الترويجي لتكملة الدوائر حتى يكون الترويج للسياحة به متكاملًا.

*وكيف ترى مستقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر؟

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في الحقيقة أرى أن مستقبل المهرجانات بشكل عام مشرق والتجريبي بشكل خاص، وذلك نظرًا لوجود تطور ملحوظ به خلال كل دورة والاستفادة من الأخطاء السابقة كل عام .

*وماذا عن الجائزة التي حصدها عرض "حدث في بلاد السعادة" بالمهرجان القومي للمسرح المصري؟

في الحقيقة توقعت جوائز أكثر من التي حصدنا عليها بالمسرح القومي ولكنها وجهات نظر بعض الأشخاص وليس جميعهم ولا نقيس نجاح العرض بناءً عليهم لأنهم بالنهاية 6 أشخاص لهم فائقة معينة وليس الـ 3000 شخص من الجمهور المشاهد للمسرحية.

* وما الجديد الذي سوف نراه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي؟

في الحقيقة هناك العديد من المفاجآت وسوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي التي ينعقد في شهر مارس من كل عام، وأتمنى في 2020 يكون تم إنجاز العديد من المحطات التي عملنا بها بالشكل الذي يرضينا ويحقق نجاحًا تصاعديًّا بعد الدورة الرابعة.

* من وجهة نظرك ما الذي يحتاجه المسرح خلال الفترة المقبلة؟

المسرح يحتاج قدرًا كبيرًا من التسويق، بالإضافة إلى ذلك فإنه حتى يحدث وعى لدى الجمهور بالمسرح وأهميته في حياتهم يحتاج ذلك إلى منظومة متكاملة تعمل على وعي المتفرج.

* ماذا عن المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسرح؟

بالفعل هناك منافسة ولكن القطاع الخاص يحكمه الشق المالي والإنتاجي ولكن بالنهاية النجوم تتواجد في القطاع الخاص نظرًا لوجود مجموعة تدعم رؤوس المال لأن به قوة إنتاجية واقتصادية ولكن على الرغم من ذلك فإن النجوم الكبار لديهم إسهام كبير في مسرح القطاع العام.

*وماذا عن الجديد لديك؟

في الحقيقة هناك العديد من المشروعات في المسرح ولكن من المحتمل أن أقوم بتأجيلهم نظرًا لوجود بعض المشاريع العلمية لدي التي أحرص على التفرغ لها.