بالصور.. شرح عملي بالمسرح في ثاني أيام ورشة الإضاءة بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من ورشة الإضاءة للمصمم الأمريكي جاي رايان، والتي تقام ضمن مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، في الدورة الـ 26.

بدأت الورشة في يومها الثاني بتدريب عملى مع المجموعات التي تم تقسيمها في اليوم الأول حيث تم عرض بعض مجموعة من الصور التي قام المتدربون باختيارها وطلب رايان من كل فرد في المجموعة أن يكتب رأيه في هذه الصورة أو ما الذي شعر به تجاهها عندما نظر إليها.



وبعد الانتهاء من التدريب الأول، أخذ رايان المتدربين إلى خشبة المسرح للتعرف على أجهزة الإضاءة المختلفة، مع تقديم شرح تفصيلي لكل

جهاز وما هي الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها في العرض المسرحي، حيث تطرق لعدة أنواع منها البروجيكتور ووحدات الإضاءة المختلفة وكيفية استخدامها وطرق فتحها وتغيير القطع بداخلها وكيف يتم تعليقها وأنواع اللمبات الموجودة بكل جهاز إضاءة وظيفتها وتأثيراتها المختلفة، مع تقديم شرح وسائل الأمان التي يجب اتباعها عند تركيب وحدات الإضاءة بداخل المسرح.

وسوف تستكشف هذه الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها مقدمة في الإضاءة باستخدام أسلوب التدريب العملي، عن طريق استخدام وحدات الإضاءة المختلفة لتحقيق أفضل

استخدام للضوء في موقف معين. و توضيح مفاهيم الإضاءة الأساسية "لغة الإضاءة، ووظيفة تصميم الإضاءة، وأنواع مختلفة من أدوات الإضاءة، وأهداف التصميم الجيد".

يذكر أن الأمريكي "جاي رايان" هو مصمم ديكور وإضاءة مستقل يعيش في مدينة نيويورك. أحدث أعماله هي: تصميم ديكور وإضاءة ملكة الثلج، عيد ميلاد كارول، حكايات البرية، والجسد: تشريح الوجود، وحصل على جائزة أوبي Obie مع مسرح الرقص الكبير وجائزة Eva Adamson للتميز في تصميم الإضاءة وكذلك ثلاث جوائز Phoebes للإضاءة (جائزة Richmond VA Critics). كان مصمم الإضاءة المقيم في ورشة مسرح الرقص (DTW) لمدة 11 عامًا ، حيث قام بتصميم الإضاءة لمائة عمل. عمل كمدرس وقام بالتدريس كأستاذ مساعد في جامعة ولاية ميشيغان وكلية بروكلين، وأستاذ مساعد زائر في كلية ديكنسون، وأستاذ مساعد للتصميم.