كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبد الباسط يتعاقد مع محمد الشرنوبي لبطولة "شريط ٦" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعاقد المنتج أحمد عبد الباسط، مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط ٦"، ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي.
ويعقد "عبدالباسط" جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار علي تصويره خلال الايام المقبلة.
ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالادوار الرئيسية للعمل وسيتم الاعلان عن الاسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل للرومانسي والتشويقي وهو فيلم شبابي.
فيلم "شريط ٦" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم اوف ايجيبت وإخراج محمد سلامة.
أعرب الفنان محمد الشرنوبي، عن سعادته بالتكريم للمرة الثانية كأفضل مطرب شاب في مهرجان "القنوات الفضائية"، وتم تكريمه مساء أمس خلال الاحتفالية، وتمني أن يكون دائما عند حسن ظن الجمهور.
وكان قد تم تكريم النجمة أنغام كافضل مطربة وأعربت أنغام عن سعادتها بالتكريم، قائلة: "أشكر إدارة المهرجان على تكريمي، كما أقدم الشكر لجميع من تم تكريمهم خلال الحفل".
وتم تكريم الفنان محمد رمضان، عن مسلسل "زلزال" كأفضل ممثل وتم تكريم الفنان ماجد المصري عن زلزال وتم تكريم ادوارد عن أعماله حيث حصل علي جائزة التميز وتم تكريم الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسلها الأخير وتم تكريم انجي وجدان والفنان سيد رجب والفنانة نيرمين الفقي وكارولين عزمي وخالد أنور.
وحضر الحفل محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.
وشهد تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح، وتنقسم جوائز مهرجان الفضائيات العربية إلى ثلاثة جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة.
واقيم مهرجان القنوات الفضائية فى دورته العاشرة،بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ،والمرجان يقام برعاية شبكة قنوات النهار، تحرص إدارة المهرجان على أن يتم التكريم عن طريق التصويت الإلكتروني للجمهور والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد ،ويشمل المهرجان على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصةوهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعه لوزارة الثقافة، وشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلامين.