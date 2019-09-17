كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عبد الباسط يتعاقد مع محمد الشرنوبي لبطولة "شريط ٦" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد المنتج أحمد عبد الباسط، مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط ٦"، ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي.

ويعقد "عبدالباسط" جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار علي تصويره خلال الايام المقبلة.

ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالادوار الرئيسية للعمل وسيتم الاعلان عن الاسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل للرومانسي والتشويقي وهو فيلم شبابي.

فيلم "شريط ٦" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم اوف ايجيبت وإخراج محمد سلامة.