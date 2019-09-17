- 1/2
- 2/2
اكدت الفنانة هيفاؤ وهبي ان فيلمها الجديد الذي ستعود من خلاله إلى السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات تم تغييره من "عقد الخواجة" إلى "حجر اسكندر".
وكان المخرج حسام الحسيني، قد نشر مجموعة صور تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي معلناً عن تعاون فني جديد بينهما، لم يكشف عن تفاصيله، علماً ان علاقة صداقة قريبة تربطا بينهما.
وكانت هيفاء وهبي قد مكثت عدة أيام في مصر، قبيل إستعدادها لتصوير فيلمها الجديد "حجر إسكندر" ( كان اسمه عقد الخواجة) في بداية شهر تشرين الأول\ أوكتوبر المقبل، الذي سوف يشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار في أول تجربة سينمائية له في مصر، وهو من إخراج محمد حماقي في أول تجربة إخراجية له ومحمد وزيري في أول تجربة إنتاجية له.
كانت هذه تفاصيل خبر تغيير اسم فيلم هيفاء وهبي الجديد من "عقد الخواجة" إلى عنوان غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.