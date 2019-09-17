تغيير اسم فيلم هيفاء وهبي الجديد من "عقد الخواجة" إلى عنوان غريب



اكدت الفنانة هيفاؤ وهبي ان فيلمها الجديد الذي ستعود من خلاله إلى السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات تم تغييره من "عقد الخواجة" إلى "حجر اسكندر".

وكان المخرج حسام الحسيني، قد نشر مجموعة صور تجمعه بالفنانة هيفاء وهبي معلناً عن تعاون فني جديد بينهما، لم يكشف عن تفاصيله، علماً ان علاقة صداقة قريبة تربطا بينهما.

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وكانت هيفاء وهبي قد مكثت عدة أيام في مصر، قبيل إستعدادها لتصوير فيلمها الجديد "حجر إسكندر" ( كان اسمه عقد الخواجة) في بداية شهر تشرين الأول\ أوكتوبر المقبل، الذي سوف يشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار في أول تجربة سينمائية له في مصر، وهو من إخراج محمد حماقي في أول تجربة إخراجية له ومحمد وزيري في أول تجربة إنتاجية له.