ايميه الصياح تنتظر طفلها الأول بعد 5 سنوات زواج

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أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه الصياح أنها حامل بطفلها الأول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت ايميه صورة تجمعها بزوجها وتظهر عليها ملامح الحمل، إلا أنها لم تعلن موعد ولادتها.
إيميه الصياح خاضت آخر تجاربها التلفزيونية من خلال تقديمها شخصية "منتورة" في مسلسل "ثورة الفلاحين"، وهو من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج فيليب اسمر، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم باسم مغنية، ورد الخال، تقلا شمعون، فادي إبراهيم، وسام حنا، كارلوس عازار، وسارة أبي كنعان، وغيرهم. أما آخر برنامح قدمته فكان "الزمن الجميل" وهو خاص بالهواة، وشارك في لجنة تحكيمه أنغام ومروان خوري وأسماء لمنور وعرض على قناة أبو ظبي.
يشار إلى أن إيميه الصياح تزوجت قبل 5 سنوات من فريد نجار بعد قصة حب كبيرة، وهي تمضي معظم وقتها خارج لبنان بسبب عمل زوجها.
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