رسميا: شيرين عبد الوهاب تعود إلى الحفلات من جدة بمناسبة اليوم الوطني

أكّد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب على المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، بحفل غنائي تقرر تنظيمه يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة جدة بمشاركة المطرب رابح صقر والمطربة وعد.

حبيب نشر بوستر الحفل علما أن الحساب الرسمي لشيرين عبد الوهاب لم يتضمن أية إشارة له، كذلك لم تشر شيرين إلى الحفل من خلال التغريدة التي كتبتها أمس تعد فيها جمهورها بالعودة.

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المعلومة تم تأكيدها من موقع "تذكرتك" المخصص لبيع تذاكر حفلات اليوم الوطني حيث تم الإعلان عن حفل خاص يضم الفنانة أحلام والفنان راشد الفارس في الرياض، وانضمام الفنانة شيرين إلى نجوم حفل جدة، والفنانة أنغام إلى حفل جازان رفقة الفنان محمد عبده.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تفاعلت بالأمس مع هاشتاق أطلقه متابعوها على موقع تويتر لمناشدتها العودة إلى حياتها الفنية بعنوان "اشتقنالك شيرين"، وأكدت أنها كانت في إجازة ولكنها بدأت بالفعل التحضير لتسجيل ألبومها الجديد وانتهت من أول أغنيتين.

وكتبت تغريدة جاء فيها: انا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا.

تابعت قائلة: أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوّض الغياب.