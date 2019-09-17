بالأرقام: هذا ما سيتقاضاه كينان أميرزالي أوغلو في "من سيربح المليون"

أكّد الفنان التركي أونور أكاي، أن الممثل كينان أميرزالي أوغلو سيقدّم الموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون"، وقال في تصريح له "حسب معلومة تلقّيتها من مصدر موثوق فإنّ كنان اميرزالي اوغلو أصبح المقدم الجديد لبرنامج "من سيربح المليون".

وأكّد أونور أنّه بدأ بالفعل بـ بروفات التصوير.

من جهتها، قامت صحيفة Posta بتأكيد الخبر، وكتبت أنّ كينان تلقّى عرضاً من قناة atv ليصبح مقدم برنامج "من سيربح المليون" مقابل 250 الف ليرة للحلقة الواحدة.

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ويبدو أنّ العرض الجديد دفع كينان إلى رفض عروض تمثيليّة قدّمت له، إذ أكّدت الصحافية التركية الشهيرة بيرسين، أنّ كنان الممثل رفض بطولة مسلسل #Maraşlı من كتابة ادهم اوزيشيك، رغم العرض السخي الذي قدّم له.

يذكر أنّ مقدّم البرنامج الممثل أمير يلدريم أعلن عن انفصاله عن البرنامج للتفرّغ لمسلسله الجديد.