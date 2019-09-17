فرقة "مياس" يتألق على مسرح Britain's Got Talent 2019 The Champions

باستعراض مبهر ومن على خشبة مسرح برنامج Britain's Got Talent 2019 The Champions، تحول فرقة "مياس غروب" اللبنانية إلى حديث الناس ومواقع التواصل بعد تقديمها لوحة إستعراضية راقصة على أنغام أغنية أم كلثوم " إنت عمري".
الجمهور على المدرجات أبدى حماساً لافتاً بأداء الفريق كما رفع المشجعون الأعلام اللبنانية، كذلك أعرب أعضاء اللجنة مجتمعين عن إنبهارهم باللوحة الإستعراضية الراقصة.
وسبق لفريق "مياس غروب" المؤلف من 31 راقصة أن شارك في "Arabs got talent" وفاز بالموسم الأخير منه.
وقد بادر الرئيس سعد الحريري الى التغريد مهنئاً الفرقة، مشيداً برفرفة العلم اللبناني في تعليق تحت الفيديو الخاص باستعراض فريق "مياس".
أما مازن حايك فهنأ الفريق على هذا الإنجاز العالمي، مشيداً بقدرات الشباب اللبناني القادر على تحقيق الإنجازات في أصعب الظروف.
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