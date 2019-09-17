بالفيديو: هيثم شاكر يكشف عن تفاصيل معاناته مع السرطان

كشف المطرب هيثم شاكر، أنّ إعلانه معاناته مع مرض سرطان القولون، سببه تعرّضه لاتهامات بإدمان للمخدرات بعد أن توقّف عن إصدار ألبومات جديدة طوال السنوات الماضية.

وأضاف شاكر في أول احتفال بمناسبة تعافيه من المرض وإصدار ألبومه الجديد "معرفة قديمة" أنه قرر الكشف عن مرضه، بعد صدور ألبومه الأخير بعد غياب 5 سنوات، وفقال: اتهموني أني بشرب مخدرات، وكسول مش نشيط زي باقي زملائي في الوسط الفني.

وكشف هيثم، خلال لقاءه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لبرنامج "صاحبة السعادة"، تفاصيل إصابته بمرض سرطان القولون وقال: أكتشفت منذ عدة سنوات إصابي بمرض سرطان القولون، ثم سافرت بعدها لتلقي العلاج خارج مصر، خشيتًا من أن يشفق عليّ أحد، كما حدث لي العديد من المضاعفات التي أثرت عليّ لدرجة عدم القدرة على الأكل”.

أضاف: استمريت 8 سنوات في العلاج، ومكنش حد عارف من أصدقائي إلا قليل، والحمد لله تعافيت من القولون ولكن معدتي تعباني، وربنا إداني القوة عشان حواليا ناس كتير بحبهم مينفعش أسيبهم لوحدهم هبقى أناني.

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وأكد أن مصدر قوته والذي ضاعف إصراره على العلاج، كانت والدته قبل وفاتها، وقال: هي التي كانت تساعدني لكي أتحسن وأكون بجانبها.

وعن سبب رفضه في البداية الإعلان عن مرضه، قال: ما كنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي نظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي"، موضحًا أنه رغم تعافيه من المرض الذي استمر 8 سنوات إلا أن معدته ما زالت تُسبب له مشاكل عديدة.

وتابع الفنان الشاب قائلا: "اللي حصل اختبار من عند ربنا، وعمر ما ربنا بيعمل حاجة وحشة". واحتفلت الفنانة إسعاد يونس برجوع الفنان هيثم شاكر وقدمت له تورتة عليها صورته، مشيرة إلى أنها تحتفل برجوعه مرة أخرى متمنية له الشفاء الكامل من السرطان.