أحمد فهمي يترك هنا الزاهد في شهر العسل بسبب نانسي عجرم

قام الفنان أحمد فهمي وهو في شهر العسل مع عروسه هنا الزاهد، بكتابة تعليق يتضمّن تعابير قاسية وشتائم نابية، بحق متابعة لشقيقه كريم تساءلت عن سبب إخفائه صورة ابنتيه.

وفي التفاصيل، أنّ الفنان كريم فهمي نشر صورة من حفل زفاف شقيقه أحمد وهنا الزاهد وقام بإخفاء وجهي ابنتيه بوضع ايقونة قلب وعلق قائلا: اهم ناس مش ناقص غير چميله و ابويا و امي، وقامت إحدى المتابعات بابداء استيائها من إخفاء وجه الطفلتين قائلة: هل هما أجمل من بنات نانسي عجرم التي قامت بنشر صورهن على انستغرام؟

المعجبة حذفت التعليق بعد عتاب من كريم فهمي، إلا أنّ المفاجأة كانت بكتابة أحمد فهمي تعليقاً بطريقة جارحة عاتب فيها شقيقه كريم لمجرد أنه رد على المعجبة بطريقة مهذبة.

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فهمي كتب تعليقاً قاسياً لا يمكن نشره بالكامل لما يتضمّن من شتائم قال فيه: أنا مش لاقي "…" اللى شاتمه كاميليا و ناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على أطفال يبقى أكيد ريحتها"…" من رجلى الساعة ٣ الضهر و أنا لابس جزمة من غير شراب و فاقدة الأمل إنها تتجوز و بينى و بينك دا أحسن عشان الأشكال الـ"…" دى مينفعش تتكاثر.

وتابع: دا المفروض يعقموهم كمان، أنا طول عمرى بقول عندكو حق أني بتعصب زيادة لكن المرة دى مش هسمع حد لما "…" زى دى تكلم عن طفلة و تقول شعرها سلك مواعين لا أقولك شعر أية اللى سلك مواعين و اللى مش عاجبه كلامي و هيدافع عن "..." دى يعملى ان فولو أحسن.

أضاف: النفسنة وصلت لأطفال ملهمش ذنب .. طب أحنا ماشي بنستحمل و كدا لكن ولادنا لية أشكال بنت "…"

ووجه فهمي عتابا لشقيقه كريم مطالبا إياه بعدم احترام هذه النوعية من المعجبين قائلا: و أنت يا كريم تقولها أبوكي ممكن يزعل.. ما يولع ما هو اللى ربى التربية ال"...." دى، .. متحترمش الناس دى لو سيبناهم هيعملوا كدا مع كل الناس … دول بالجزمة.



التعليقات كلها تحولت من الصورة الأساسية إلى تعليق أحمد فهمي، ونصحه كثيرون بالاستمتاع بشهر العسل، عوضاً عن المناكفات مع المعجبين، كما عاتبه البعض بسبب اللغة التي استخدمها.