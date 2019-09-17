إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالديها بحادث سير مروع

تعرضت الفنانة دينا عبد الله لحادث سير مروع فجر اليوم الثلاثاء على طريق المحور، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، وقد تضررت سيارتها بشكل كامل.

وقد أصيبت دينا بكدمات متفرقة في وجهها وقدميها، كما أصيب والداها اللذان كانا معها في السيارة بإصابات بليغة، وتم نقلهما إلى العناية المركزة.

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الممثل أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بادر للاطمئنان على دينا، وساعدها في مهمة تحرير محضر لإثبات الواقعة، بينما انتقل الفنان إيهاب فهمي عضو النقابة، إلى المستشفى ليتابع حالتها ووالديها.

وروت دينا وقائع الحادث الذي تعرضت لها: كنت ماشية بالعربية بسرعة بطيئة، ولاقيت عربية داخلة في سيارتي من ورا بعنف، والحمد لله لولا ستر ربنا إني ماشية بسرعة بطيئة، كان زماني طايرة في الهواء، وكان فيه أتوبيس عطلان واقف، دخلت فيه بعربيتي من شدة الخبطة، والناس طلعونا من زجاج العربية.

وأضافت: جالي من النقابة الدكتور أشرف ذكي وعمل اتصالاته، وجالي إيهاب فهمي وأشرف طلبة ونهال عنبر وعفاف رشاد، وكل اللي في النقابة وقفوا جنبي في المستشفى.



