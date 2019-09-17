فيديو وصور: مهرجان الفضائيات العربية يكرم النجوم العرب

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة من مهرجان الفضائيات العربية، داخل أحد فنادق القاهرة الكُبرى بوسط المدينة، وكرم المهرجان عدد من النجوم، في مقدمتهم الفنانة صفية العمري، واللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار، والفنان اللبناني رامي عياش، والنجمة المصرية أنغام والفنانة حنان مطاوع والفنانة دنيا بطمة من المغرب وإياد نصار من الأردن وسهيلة بن لشهب من الجزائر.

كما تم تكريم الفنان الشاب علي الطيب والموزع أحمد إبراهيم والفنانة منة فضالي والنجمة دنيا سمير غانم، والنجم محمد رمضان والفنان ماجد المصري والفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والفنان أحمد رزق، ومحمد الشرنوبي والمطرب الشاب إيهاب أمير ومي عمر وإنجي المقدم وهنادي مهنا.

شهد الحفل عدة مواقف لافتة كان أبرزها احتفال أنغام بالتكريم 3 مرات الأولى بعد حصولها على جائزة أفضل مطربة عن ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" والثانية بعد حصول زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على جائزة، والثالثة بعد تكريم ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة عن ظهوره المميز في مسلسل "زي الشمس".

الفنانة دنيا سمير غانم تم تكريمها عن دورها في مسلسل " بدل الحدوتة ثلاثة"، ولكنها أصرت على إهداء التكريم إلى شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم ووصفتها بأنها أفضل فنانة كوميدية وأكثر نجمة تستطيع إضحاكها.

الفنان كريم عفيفي فاز بجائزة أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" ولكنه حرم من استلام الجائزة بسبب تواجده في العروض المباشرة لمسرح مصر بموسمه الأخير.

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الفنانة والإعلامية إسعاد يونس رقصت احتفالا بفوزها بجائزة أفضل مذيعة عن برنامجها "صاحب السعادة"، وعقب استلامها الجائزة طلبت منها الإعلامية بوسي شلبي أن تلقي كلمة لجمهورها، ولكنها غادر المسرح سريعًا مازحة: لأ أنا جعانة هنزل آكل.

الفنان أحمد بدير تم تكريمه عن دوره بمسلسل "حكايتي" وقال أثناء تسليمه الدرع، إنه قام بتجسيد جميع الأدوار ولا ينقصه سوى أن يقوم بتجسيد شخص أخرس.

الفنان الشاب علي الطيب أصر على استلام تكريمه كأفضل دور ثاني عن مسلسل "أهو ده اللي صار" رغم أنه يسير بمساعدة عكازين، وأكد للجميع أنه خضع مؤخرا لجراحة في الركبة.

النجمة نادين نسيب نجيم، فازت بجائزة أفضل ممثلة عربية في 2019، عن مسلسلها "خمسة ونص" وقامت بتوجيه الشكر لمخرج ومؤلف مسلسلها، واثناء توجهها إلى المسرح تعثرت في ذيل فستانها أكثر من مرة ولكنها تداركت الأمر.

النجم سيد رجب ظهر خلال الحفل باللوك الجديد لفيلمه القادم "الشايب"، والذي يظهر فيه بشخصية، "المعلم صقر" من الجزء الأول لسلسلة أفلام "ولاد رزق"، وأكد للجميع قرب بدء التصوير مع بطل الفيلم آسر ياسين.

مفاجأة الحفل كانت في حضور الفنانة حنان مطاوع بعد 48 ساعة فقط من إعلان ولادتها لطفلتها الأولى أماليا، ونالت تكريما عن دورها في مسلسل لمس أكتاف.

