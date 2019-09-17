نجمات انفصلن عن أزواجهن وفارق السن كان السبب...آخرهن نادين نسيب نجيم

وجدت بعض النجمات العرب الحب والرومانسية في قلوب رجال يكبرهن سناً ، الا ان تجربة الزواج لم تستمر فانفصلن عنهم وآخرهن الممثلة نادين نسيب نجيم التي صدمت الوسط الفني العربي بانفصالها عن زوجها هادي اسمر بطريقة حضارية وراقية.

الصور تظهر نجمات عرب انفصلن عن أزواجهن وفارق السن كان السبب:

النجمة نادين نسيب نجيم قالت ان خبر الانفصال عن زوجها اتخذته هي وزوجها من قبل عام تقريبا ولكن يعود سبب تاجيلهما مدرسة ابنهما حتى لا يؤثر ذلك على التحصيل الدراسي للطفل. ولدى نادين نجيم من وزجها السابق هادي الاسمر 2 من الاطفال.

أما نجمات أخريات فانفصلن عن أزواجهن دون التصريح بالأسباب مثل رانيا فريد شوقي التي انفصلت عن النجم مصطفى فهمي بعد زواج لم يستمر طويلاً.

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أيضاً النجمة لقاء سويدان انفصلت عن زوجها النجم حسين فهمي بعد زواج قصير المدى.

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