فن ومشاهير

شاهد .. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده ال 47

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 04:49 مساءً - نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده ال 47 .

وظهر شريف في الفيديو برفقة مجموعة من أصدقائه المقربين وهو يحمل تورتة عليها مجسم ل ” ملاكم ” يقف داخل حلبة الملاكمة في إشارة إلى محاربته لمرض السرطان الذي أعلن عن إصابته به منذ عدة أشهر .

وكتب شريف مدكور في تعليقه على الفيديو قائلا : ” أنا 47 ” .

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وانهالت التعليقات على الفيديو التي تهنئ شريف بعيد ميلاده متمنيين له الشفاء العاجل وطول العمر وأشادوا به وبشخصيته .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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