شاهد .. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده ال 47

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 04:49 مساءً - نشر الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده ال 47 .
وظهر شريف في الفيديو برفقة مجموعة من أصدقائه المقربين وهو يحمل تورتة عليها مجسم ل ” ملاكم ” يقف داخل حلبة الملاكمة في إشارة إلى محاربته لمرض السرطان الذي أعلن عن إصابته به منذ عدة أشهر .
وكتب شريف مدكور في تعليقه على الفيديو قائلا : ” أنا 47 ” .
وانهالت التعليقات على الفيديو التي تهنئ شريف بعيد ميلاده متمنيين له الشفاء العاجل وطول العمر وأشادوا به وبشخصيته .
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