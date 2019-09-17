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إيطاليا تدفع 27 ألف دولار لمن ينتقل إلى بلداتها

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 04:49 مساءً - أعلنت منطقة ” موليز ” في شرق إيطاليا عن أنها ستدفع أكثر من 27 ألف دولار للانتقال إلى إحدى قراها الـ 106  التي تعاني من قلة السكان .

ووفقا لشبكة ” سي إن إن ” الأمريكية بأن أي شخص يقبل بهذا العرض سوف يحصل على 700 يورو شهريا أي ما يقرب من 770 دولار لمدة 3 أعوام .

وذلك من أجل مساعدة السكان الجدد على الاستقرار في المنطقة التي تعرف بمساحاتها الخضراء وبساتين الزيتون فيها والتي تعد من المناطق الخلابة في إيطاليا .

  كما يتعين عليهم الالتزام ببدء عمل تجاري صغير مثل افتتاح مطعم أو حانة أو مكتبة أو مزرعة ريفية صغيرة من أجل المساهمة في الاقتصاد المحلي .

ويتم تشجيع الشباب والأزواج الذين لديهم أطفال على التقديم لهذا المخطط الذي انطلق رسميا يوم أمس الموافق السادس عشر من سبتمبر .

وغادر آلاف الأشخاص منطقة موليز في الأعوام الأخيرة .. وتنص الإحصاءات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سكنوا فيها انخفض بمقدار 9 آلاف شخص منذ عام 2014 مما قلل عدد سكان المنطقة إلى 305 ألف شخص فقط .

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ويرجع ذلك بسبب هجرة الشباب إلى المدن بحثا عن العمل .

وتتضمن منطقة موليز 106 بلدات من بين 136 بلدة فيها على أقل من ألفين شخص .

والتي تتميز بتواجد كل شيء في مكان واحد من البحر والبحيرات والغابات وسلاسل جبال ” أبينين ” .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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