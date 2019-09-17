بعد انفصالها نادين نسيب نجيم توجه رسالة لجمهورها وتغلق خاصية التعليقات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة خاصة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

نادين نشرت مقولة: “ثق بنفسك، آمن بقدراتك، فمن دون الثقة المتواضعة والعقلانية بطاقاتك الخاصة لا يمكنك أن تكون ناجحاً أو سعيداً”.

وعلقت عليها قائلة: “الحياة جميلة لكنها قصيرة جداً... ابق قوياً وآمن بنفسك وانطلق”.

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ويأتي هذا بعدما فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هادي أسمر، من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر” جاء فيها: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا”.

وأضافت: “والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.

من ناحية أخرى كرمت الفنانة اللبنانية مؤخرا من قبل مهرجان الفضائيات العربية بجائزة أفضل فنانة عربية عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة الفنان قصي خولي والفنان معتصم النهار .