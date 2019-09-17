هيثم شاكر يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. 8 سنوات معاناة

كشف المطرب المصري هيثم شاكر تفاصيل إصابته بمرض سرطان القولون الذي أعلن عنه مؤخرًا، وتسبب في اختفائه عن جمهوره وأصدقائه، خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس.

وقال هيثم: "إن إصابته بسرطان القولون بدأت منذ حوالي 8 سنوات، ولم يكن يريد إخبار أهله حتى لا يواجه بنظرة شفقة تؤلمه، وبدأ رحلة السفر للخارج للعلاج الذي تسببت مضاعفاته بمعدته في إنقاص وزنه بشكل ملحوظ".





وأضاف هيثم: "أنه ما زال يواجه متاعب في معدته رغم العلاج في هذه السنوات، لكنه راض تماما عن هذا البلاء الذي يعتبره اختبارا من الله لكي يقترب منه أكثر".

وتابع "أن لحظة اكتشاف المرض كانت "مزلزلة" بالنسبة له، إلا أنه تمسك بالحياة بعد شعوره بأن ما زال لديه الكثير، خصوصا مع شعوره باحتياج الكثير ممن حوله له خصوصا أهله".

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وحول الشائعات التي أطلقت ضده بشأن إدمانه المخدرات، قال "إنه كان يرفض الدفاع عن نفسه لأنه كان بعيدا عن وسائل الإعلام والوسط الفني لمدة 5 سنوات"، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات المسيئة كانت مؤلمة جدا.







وحول ألبومه الغنائي الجديد، قال هيثم: "إنه سيتعامل مع بهاء الدين محمد وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ونادر عبدالله ومحمد رفاعي ومحمد عاطف ومحمد الآياتي وإسلام علي كشعراء، بالإضافة لعمرو مصطفى ووليد سعد ومحمد علي وأحمد صلاح حسني ومحمد النادي وشاري حسن كملحنين"، مشيرا إلى أن الألبوم قد يستغرق عاما ونصف العام حتى يظهر للنور.

وكان شاكر كشف الشهر الماضي، عبر حسابه على "أنستقرام"، أنَّ غيابه لمدة 5 سنوات كان وراءه مرض خبيث، غير أنه لا يحب الخوض في تفاصيل هذا الأمر، معلناً شفاءه من المرض الذي كان سبباً في تأخر انتهائه من الألبوم الجديد.