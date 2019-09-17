كيف ردّت زوجة تامر فرج على مُعلقة قالت لها "بحب زوجك"؟.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري تامر فرج كيفية تعامل زوجته مع المعجبات اللاتي يُعبّرن عن حبهن له بطريقة جريئة في التعليقات على منشوراته بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال فرج لـ"فوشيا" برفقة زوجته، إنها أحيانًا لا تتدخل وترد بتعليقات على بعضٍ من جمهوره ولكن بأسلوب راق وبأدب، حتى لو وجدت معجبة تعلق بشكل جريء.
ومن جانبها قالت زوجة تامر إنها تغار عليه كثيرًا ولكنها ترد على المعجبات اللاتي يخرجن عن المألوف في التعليقات بأدب ودون خروج عن النص.
وعن إمكانية اقتحام زوجته مجال التمثيل، أوضح تامر فرج إن الأمر يعود إليها، لترد هي قائلة: "أنا لا أستطيع التأقلم مع مهنة التمثيل لأنها متعبة جدًا".
وتوجه الفنان المصري بالتهنئة للثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بمناسبة حفل زفافهما، متمنيًا لهما دوام السعادة والحب بينهما.
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