جوزيف عطية: أخذتُ هذا الطبع من عائلتي.. ويعلّق على مقارنته بناصيف زيتون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد النجم اللبناني جوزيف عطية في تصريح لـ"فوشيا" أنه لم يعانِ من مشكلة الشائعات، ولم تصدر أية شائعة عنه تسببت بإزعاجه، كاشفًا عن قضاء وقته في فترة الاستراحة وأيام العطلة على هامش مشاركته في مهرجان "الياسمين" الذي تنظمه "مينا ايفينتس" بالعاصمة السورية دمشق.

وأجاب عطية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل حفله عن مجموعة من الأسئلة، موضحًا رأيه حول مقارنته مع الفنان ناصيف زيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحدث عن عائلته.

وكشف أيضًا عن السبب الذي قد يمنعه من تقديم أغنية باللهجة العراقية.