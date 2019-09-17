هند القحطاني توجه رسالة "قوية" إلى منتقديها.. وتتحدى الرجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت هند القحطاني التي تُعرّف عن نفسها بأنها ناشطة سعودية ومُدرسة، تعيش في الولايات المتحدة، إلى تصدر موقع تويتر مجددًا، نتيجة التفاعل على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام والذي ردّت من خلاله على منتقديها.

وكان ظهر اسم القطحاني قبل فترة قصيرة عندما أعلنت عن دعمها لحقوق المثليين وحريتهم الشخصية، لافتة إلى أنها لا تريد أن يتدخل أحد في حريتها، وأكدت أن المثليين هم مسالمون ولم يُهاجموا غيرهم، فأثارت جدلاً واسعًا.

ووجهت هند في رسالتها عبر الفيديو تساؤلاً لمنتقديها، عن سبب تركيزهم على حياتها الخاصة، وتوجيه كلام سيئ يتعلق بها، في الوقت الذي لا يذكرون فيه محاسنها، مشيرة إلى أنها أكثر سعودية تُلاحقها الإشاعات.

وقالت هند: "وماذا عن الأشياء الإيجابية في حياتي؟! يعني ولا وحدة أو واحد جاب سيرة انها أم لوحدها مع 4 أطفال منهم 2 مراهقين وتعيش لوحدها وتصرف على نفسها وعلى أولادها، ولا يساعدها أحد في عمل البيت أو في مصروفها ومصروف أولادها".

وأضافت:" كما أقول لكم لا أحد يساعدني لا في بيتي ولا بمصروفي ومصروف أولادي ولا في شغل المنزل، أعتمد كليًا على نفسي، ولا أحد يذكر هذه الأمور أو يأتي على ذكرها ابدًا".

وأكملت هند بأن كل ما يقوم به منتقدوها هو السب والشتم فقط، متحدية الجميع إن كان بمقدورهم الوصول لما وصلت اليه، مشددة على أنهم جميعًا ممن يهاجمونها لا يمكن أن يصلوا لما وصلت إليه من الرجال والنساء، وتحديدًا الرجال الذين اتهموها بالجنون والسحر.

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واختتمت الناشطة السعودية حديثها بأنها تتحدى الرجال بأن يعملوا لو 1% مما عملته كالعيش في دولة أجنبية من دون زوجة ومعهم أولادهم ومساعدتهم وتدبير أمورهم.

ويصنف مغردون سعوديون هند القحطاني بأنها تعد واحدة من أكثر الشخصيات شعبيةً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تتمتع بمتابعة كبيرة، نجحت من خلال حساباتها بنشر مقاطع فيديو جريئة للغاية، إضافة إلى تحدثها الدائم عن بعض الأشياء الشائكة في المملكة العربية السعودية، والتي قادت بعض المغردين للمطالبة بسحب جنسيتها.