أحلام تنشر كواليس تصوير الحلقات الأولى من الموسم الخامس لـ"ذا فويس"

تستعد قنوات "MBC" لإطلاق الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض عبر شاشاتها خلال الشهر الحالي، ويشارك به الفنان محمد حماقي وراغب علامة وأحلام وسميرة سعيد.

ويحمل الموسم الجديد مفاجأة جديدة تقدم لأول مرة في برامج اكتشاف المواهب، حيث سوف يكون عنوانه "لا للتنمر"، كما أن سوف يضم بين مواهبة عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين ينافسون بقوة حتى مرحلة العروض المباشرة، ومن الممكن أن يصل أحدهم إلى التصفيات النهائية.

وانتهى فريق عمل البرنامج، من تسجيل حلقات مرحلة "الصوت وبس"، وكما تم البدء في تسجيل حلقات "المواجهة " بين المتسابقين.

ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر "تويتر"، من كواليس تصوير أولى حلقات الموسم الخامس، من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" المنتظر إذاعته عبر قناة mbc مصر الفضائية، وتشارك هي ضمن لجنة تحكيمه.

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وظهرت أحلام الشامسي في الصور مع باقي لجنة تحكيم البرنامج المكونة من 4 حكام، وهم بخلافها، "راغب علامة، سميرة سعيد، محمد حماقي"، بالإضافة إلى "وائل جسار" الذي حرص على حضور كواليس تصوير الحلقات غير المباشرة من البرنامج.

ويُذكر أن برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى، حيث تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة.

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من أهم برامج المسابقات واشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.