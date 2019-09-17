أحلام تهدّد من يتهمها بتعديل صورها بـ"الفوتوشوب"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الإماراتية أحلام وجهت من خلاله تهديداً إلى المتابعين الذين يعلقون على صورها بأنها تستخدم تقنية "الفوتوشوب" مؤكدة بأن وجهها جميل ولا يحتاج لإضاءة.

وفيما أشارت إلى أنها خسرت الكثير من الوزن لتُصبِح أكثر جمالاً، أضافت: "أنا ضعفانة وحليانة وصاير وزني حلو قولوا ما شاء الله". وتابعت محذّرة الذين يقولون أنها تعدّل صورها تقنياً. حيث رفعت يدها مهددة بالضرب، وقالت: "كل ما نزّل صورة اللي تقول فوتوشوب، يا ويلها مني... والله مو فوتوشوب والله حلوة أنا وجميلة. أنا راح أنزلكم فيديو من جلسة التصوير عشان تقولولي رايكم في لبسي".

