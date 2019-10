شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. ماندي مور تطلق كليب أغنيتها " When I Wasn’t Watching " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ماندي مور كليب أغنيتها السينجل والتى تحمل اسم "When I Wasn’t Watching "، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث أظهرت ماندي مور البالغة من العمر (35 عاما) مهاراتها كمغنية فى الأغنية "البوب روك" التى قامت بطرحها.

يذكر أن النجمة الشهيرة أكدت فى شهر أغسطس الماضي لعدد من وسائل العلام أنها لديها خطة فنية ستكون بمفاجأة و هناك مشاريع غنائية جديدة.

كلمات الاغنية

Where was I when this was going down?

Maybe sleeping in, maybe outta town?

I spent my whole life waiting patiently

Convinced it all would come to me

My favorite version of me disappeared

Through longer days and shorter years

So where was I when this was going down?

Assumed the world would come around

To who we are

When no one is looking

When nobody's looking

What I became

When I wasn't watching

When I wasn't watching

A little lost, a little rough

I asked myself, "Have ya had enough?"

How do I start to retrace the steps

I haven't even taken yet

The fear of what I'm facing in the mirror

Stops me cold and leaves me here

A little lost, a little rough

Advertisements

The lack of answers all led up

To who we are

When no one is looking

Nobody's looking

What I became

When I wasn't watching

When I wasn't watching

Who we are

When no one is looking

Nobody's looking

What I became

When I wasn't watching

When I wasn't watching

When I wasn't watching

When I wasn't watching



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)