شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. ماندي مور تطلق كليب أغنيتها " When I Wasn’t Watching " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ماندي مور كليب أغنيتها السينجل والتى تحمل اسم "When I Wasn’t Watching "، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث أظهرت ماندي مور البالغة من العمر (35 عاما) مهاراتها كمغنية فى الأغنية "البوب روك" التى قامت بطرحها. يذكر أن النجمة الشهيرة أكدت فى شهر أغسطس الماضي لعدد من وسائل العلام أنها لديها خطة فنية ستكون بمفاجأة و هناك مشاريع غنائية جديدة. كلمات الاغنية كلمات الاغنية Where was I when this was going down? Maybe sleeping in, maybe outta town? I spent my whole life waiting patiently Convinced it all would come to me My favorite version of me disappeared Through longer days and shorter years So where was I when this was going down? Assumed the world would come around To who we are When no one is looking When nobody's looking What I became When I wasn't watching When I wasn't watching A little lost, a little rough I asked myself, "Have ya had enough?" How do I start to retrace the steps I haven't even taken yet The fear of what I'm facing in the mirror Stops me cold and leaves me here A little lost, a little rough Advertisements The lack of answers all led up To who we are When no one is looking Nobody's looking What I became When I wasn't watching When I wasn't watching Who we are When no one is looking Nobody's looking What I became When I wasn't watching When I wasn't watching When I wasn't watching When I wasn't watching

من الكليب (1)

من الكليب (2)

من الكليب (3)

من الكليب (4)

من الكليب (5)

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