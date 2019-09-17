فيديو وكلمات.. ماندي مور تطلق كليب أغنيتها " When I Wasn’t Watching "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ماندي مور كليب أغنيتها السينجل والتى تحمل اسم "When I Wasn’t Watching "، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث أظهرت ماندي مور البالغة من العمر (35 عاما) مهاراتها كمغنية فى الأغنية "البوب روك" التى قامت بطرحها.
يذكر أن النجمة الشهيرة أكدت فى شهر أغسطس الماضي لعدد من وسائل العلام أنها لديها خطة فنية ستكون بمفاجأة و هناك مشاريع غنائية جديدة.كلمات الاغنية
Where was I when this was going down?
Maybe sleeping in, maybe outta town?
I spent my whole life waiting patiently
Convinced it all would come to me
My favorite version of me disappeared
Through longer days and shorter years
So where was I when this was going down?
Assumed the world would come around
To who we are
When no one is looking
When nobody's looking
What I became
When I wasn't watching
When I wasn't watching
A little lost, a little rough
I asked myself, "Have ya had enough?"
How do I start to retrace the steps
I haven't even taken yet
The fear of what I'm facing in the mirror
Stops me cold and leaves me here
A little lost, a little rough
The lack of answers all led up
To who we are
When no one is looking
Nobody's looking
What I became
When I wasn't watching
When I wasn't watching
Who we are
When no one is looking
Nobody's looking
What I became
When I wasn't watching
When I wasn't watching
When I wasn't watching
When I wasn't watching
من الكليب (1)
من الكليب (2)
من الكليب (3)
من الكليب (4)
من الكليب (5)
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