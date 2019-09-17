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فيديو وكلمات.. ماندي مور تطلق كليب أغنيتها " When I Wasn’t Watching "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ماندي مور كليب أغنيتها السينجل والتى تحمل اسم "When I Wasn’t Watching "، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، حيث أظهرت ماندي مور البالغة من العمر (35 عاما) مهاراتها كمغنية فى الأغنية "البوب روك" التى قامت بطرحها.

يذكر أن النجمة الشهيرة أكدت فى شهر أغسطس الماضي لعدد من وسائل العلام أنها لديها خطة فنية ستكون بمفاجأة و هناك مشاريع غنائية جديدة.

كلمات الاغنية

Where was I when this was going down?

Maybe sleeping in, maybe outta town?

I spent my whole life waiting patiently

Convinced it all would come to me

My favorite version of me disappeared

Through longer days and shorter years

So where was I when this was going down?

Assumed the world would come around

 

To who we are

When no one is looking

When nobody's looking

What I became

When I wasn't watching

When I wasn't watching

 

A little lost, a little rough

I asked myself, "Have ya had enough?"

How do I start to retrace the steps

I haven't even taken yet

The fear of what I'm facing in the mirror

Stops me cold and leaves me here

A little lost, a little rough

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The lack of answers all led up

 

To who we are

When no one is looking

Nobody's looking

What I became

When I wasn't watching

When I wasn't watching

 

Who we are

When no one is looking

Nobody's looking

What I became

When I wasn't watching

When I wasn't watching

When I wasn't watching

When I wasn't watching

 

 

من الكليب (1)
من الكليب (1)

 

من الكليب (2)
من الكليب (2)

 

من الكليب (3)
من الكليب (3)

 

من الكليب (4)
من الكليب (4)

 

من الكليب (5)
من الكليب (5)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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