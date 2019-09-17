شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هيثم شاكر لـ حميد الشاعرى من برنامج "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط هيثم شاكرعلاقة قوية بالموسيقار حميد الشاعري الملقب بالكابو، وخلال لقائه مع الفنانة اسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة ،وجه له رسالة قائلا : بحبك جدا لانك كنت السبب في شهرة جيل كامل وكشف أن أولى أغانيه " أحلف بالله" كانت من توزيع حميد الشاعرى، بالإضافة إلى أن أول ألبوم له " خليك جنبي" كانت كل أغنياته من توزيع الشاعرى .



هيثم شاكر وحميد الشاعرى

وأضاف "شاكر" أن "حميد الشاعرى" قامة موسيقية عظيمة ولن تتكرر، وأحدث ثورة كبيرة في الموسيقى المصرية وأنه مدين لـ حميد الشاعرى بالكثير، ويحبه كثيرا.

Advertisements

وكان قد كشف "شاكر" عن السبب وراء عدم وجود النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "معرفة قديمة" فى الأسواق رغم طرح الألبوم منذ 5 أسابيع على المتاجرالالكترونية، وتحقيقه نجاحات كبيرة وتصدره موقع iTunes لأكثرمن مرة، مرجعاً الأمر للشركة المنتجة للألبوم.

ويضم ألبوم معرفة قديمة 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم شاكر :أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.