شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجونة تتزين لاستقبال الدورة الثالثة من المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل القائمون على مهرجان الجونة على التحضيرات الأخيرة لبدء فعاليات الدورة الثالثة التى تنطلق بعد غدا الخميس الموافق 19 سبتمبر وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وأصبحت مدينة "الجونة" جاهزة لاستقبال الحدث الكبير وتم إعداد أماكن العروض والندوات وأيضاً يتم العمل حالياً على تجهيز مسرح حفل الافتتاح والسجادة الحمراء.



استعدادات ما قبل انطلاق مهرجان الجونة

ويصل النجوم الذى أكدوا حضورهم فى حفل الافتتاح إلى مدينة الجونة غداً الأربعاء قبل 24 ساعة من انطلاق الحفل الذى يشهد تواجد العديد من النجوم المصريين والعرب وأيضاً الأجانب، ومن المقررالاعلان عن قائمة النجوم كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.

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استعدادات ما قبل انطلاق مهرجان الجونة



استعدادات انطلاق مهرجان الجونة



مكان اقامة ندوات المهرجان