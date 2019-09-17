شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يحتفل بألبومه الجديد "معرفة قديمة" بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان هيثم شاكر حفلا غنائيا في شهر أكتوبر المقبل على أحد مسارح التجمع الخامس، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وفي هذا الحفل يحتفل هيثم بألبومه الجديد الذى طرح يوم 7 أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من معجبيه، ومنها "يوم مااقول ، ومعاك، وخليك جنبي،"أنا كل ما افكر"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

ويضم الألبوم 12 أغنية هم "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبد الله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمر ومصطفى وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

إضافة إلى أغانى "بحبك لنفسى" ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، بابي مفتوح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، جاب الكلام بعضه" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى، "راحتى وياك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي، ماتغيبوش" كلمات سلامة علي وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، "مهما بعدنا" كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، "راحوا" كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن هيثم شاكر طرح مؤخراً كليب أغنية "ما توصنيش"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، إخراج المخرج اليونانى يانيس ديموليتساس، وتم تصويره فى مدينة أثينا باليونان.