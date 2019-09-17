شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي ساخرا من صورة زفافه: هنا الزاهد اتجوزت شيبة.. وشيكو يرد: حذرناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان أحمد فهمي من صورة زفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "أنستجرام". وعلق فهمي على الصورة، قائلا: "هنا الزاهد اتجوزت أحمد شيبة"، فى إشارة إلى تشابه إطلالته بالفنان الشعبي شيبة. ومن جانبه رد صديقه الفنان شيكو عليه فى تعليق : "أنت جاي تقولها دلوقتي ..مش حذرناها وهي اللي صممت". Advertisements ويتواجد أحمد فهمى فى جزر المالديف بصحبة زوجته هنا الزاهد لقضاء شهر العسل بعد احتفالهما بزفافهما يوم الأربعاء الماضى، على أن يتجه بعد ذلك لاستكمال شهر العسل فى جزيرة بالى بأندونيسا وبعد ذلك ينتقل إلى سنغافورة لقضاء بعض الوقت مع زوجته هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي ساخرا من صورة زفافه: هنا الزاهد اتجوزت شيبة.. وشيكو يرد: حذرناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.