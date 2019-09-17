شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن بطلة لفيلم "شريط 6" أمام خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مؤخرا الفنان الشاب خالد أنوروالفنانة الشابة نانسى صلاح لأسرة فيلم "شريط 6" بطولة النجم خالد الصاوى، المقررالبدء فى تصويره خلال أيام، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة الذي بدأ معاينة أماكن التصويرواختيارمواقع التصويرالمقررالبدء بها لتصوير مشاهد العمل .

ويعقد فريق عمل فيلم "شريط 6" جلسات عمل مكثفة حاليا من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إنطلاق التصوير، بالإضافة إلى الاستقرارعلى الشكل الأخير لملامح الشخصيات الرئيسية، خاصة أن أسرة الفيلم تبحث عن بطلة نسائية تقف أمام الصاوى، حيث رشح المخرج 3 أسماء يفاضل بينهن، ومن المقررأن يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة .

يذكرأن آخرأعمال خالد الصاوى فى السينما مشاركته فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام، الأول ضيف شرف فى "الفيل الأزرق2"، للنجم كريم عبد العزيز إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وشارك أيضاً فى فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، بأحد الأدوار الرئيسية، بالإضافة إلى فيلم "خيال مآتة"، للنجم أحمد حلمى ومنة شلبى وحسن حسنى للمخرج خالد مرعى.