شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يضع اللمسات النهائية لأغنيته الوطنية الجديدة "مصر أجمل شىء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان هانى شاكر صباح أمس من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "مصر أجمل شىء"، الأغنية من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدى، توزيع بيشوى سمير، التسجيل والمكساج لياسر أنور، كمنجات إبراهيم الموجى، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، ناى أحمد نادر.

وتقول كلمات الأغنية:

يسألونى مصر بالنسبة ليك ايه

مصر أجمل شىء حصلى بخاف عليه

أجمل حكايات زمان ضحكة بنت الجيران

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صحيانى الصبح بدرى، ولما أروح بدرى

فرحة أمى بنجاحى، شارعى اللى كبرت فيه

صاحبى اللى كان فاضلى ومعاه عمرى وتاريخى

أغنية "مصر أجمل شىء" مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على مجموعة كبيرة من المحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعى وموقع "يوتيوب" وذلك بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وكان أمير الغناء العربى قد سجل مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "بينا" يتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد قطوط وتوزيع توما وهندسة صوت لهانى محروس، ويغنى فيها باللهجة الإسكندرانى، ودخلت الأغنية مرحلة المكساج والإعداد الماستر، استعدادا لطرحها خلال أيام قليلة عبر شبكة الإنترنت وموقع اليوتيوب.