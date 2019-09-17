محمد علي رزق يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأ الفنان محمد علي رزق صديقه الفنان محمد عادل إمام بعيد ميلاده. ونشر "رزق" صورة تجمعهما، عبر إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا غالي أوي، وعقبال سنين كتير كلها خير ونجاح يا أبوإمام يا عسل". من ناحية أخرى، يشارك محمد علي رزق في بطولة مسلسل "بحر"، الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة ماجد المصري، وحسني شتا.

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