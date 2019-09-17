صور.. إطلالة كاترينا كيف في مهرجان "IIFA" بمومباي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خطفت نجمة بوليوود الهندية كاترينا كيف الأنظار بحضورها المؤتمر الصحفي الخاص بحفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للأفلام الهندية "IIFA Rocks" في نسختها الـ20 لعام 2019، والمقرر إقامتها في مومباي بالهند.

وشاركت "كيف" جمهورها بمجموعة صور لها من إطلالتها أمس الاثنين، وأظهرت حماستها للجوائز التي ستوزع عن أفضل ممثل وممثلة ومخرج وأفضل فيلم وسيناريو.

وغدًا الأربعاء سيتم حفل توزيع الجوائز، فضلًا عن تقديم العديد من العروض الهندية الاستعراضية تحت قيادة أبرز نجوم الهند من بينهم سلمان خان ورانفير سينغ وفيكي كوشال ومادوري ديكسيت وكاترينا كيف وسارة علي خان.