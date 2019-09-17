بالصور.. إطلالة دينا الشربيني من مهرجان "سلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفنانة دينا الشربيني من افتتاح مهرجان "سلا" لأفلام المرأة بالمغرب.

وتشارك دينا في المهرجان كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية في الدورة الـ13 التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المغرب.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد داوود، وريهام عبدالغفور.

في سياق آخر، تعاقدت دينا الشربيني، مؤخرًا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع الفنان كريم عبدالعزيز.