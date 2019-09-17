الاثنين.. حسين الجسمي بصحبة النجوم للاحتفال باليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحيي الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الاثنين القادم، 23 سبتمبر، بمشاركة نجوم الفن.

ونشر "الجسمي" البوستر الدعائي للحفل، وعلق: "ليلة حب سيسجلها التاريخ، بكل ما ستحمل من صور ومعانٍ وأحاسيس في حب السعودية".

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ويشارك في الحفل المطربة الإماراتية أحلام، والمطرب السعودي راشد الفارس، والمطرب السعودي عبادي الجوهر.

ويقام الحفل بمركز الملك فهد الثقافي، بالعاصمة السعودية الرياضي، يوم 23 سبتمبر، بمشاركة فرقة شعبية سعودية.

دية.