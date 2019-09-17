شاهد: هنا الزاهد تنشر صورًا جديدة مع شقيقاتها من كواليس حفل زفافها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها من حفل زفافها، على الفنان أحمد فهمي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”. وظهرت هنا خلال الصور برفقة شقيقتيها، معربة عن حبها لهما وعلقت على الصور قائلة: “حياتي في الصور”.

وانهالت على الصور العديد من التعليقات التي حملت التهاني بزفافها، كتبت الفنانة آيتن عامر “3 قمرت، بينما قالت الفنانة نيللي كريم: “ألف مبروك”. واحتفل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زفافهما، منذ أيام، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندا علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، وغيرهم.