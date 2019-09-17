مازن الغرباوي: "انتحار معلن" بمواصفان العرض العالمي.. ومفاجأت بمهرجان شرم الشيخ

أستطاع المخرج مازن الغرباوي، أن يضع لنفسة بصمة مميزة بين شبابا جيله، كما انه أصبح محترف بالمسرح القومى بمصر ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، حيث أنه بدء مسيرته الفنية وهو في الخامسة عشر من عمره، وأسس فريق التمثيل بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 2000، وتخرج من نفس الجامعة عام 2005، قبل أن يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج عام 2010 من أكاديمية الفنون.

كما عمل فترة كمذيع في برنامج "إسمعونا" بالتلفزيون المصري، وعلى صعيد اﻹخراج له العديد من المسرحيات من أبرزها "مات الملك"، "الزير سالم"، "طقوس الموت والحياة"، "حلم ليلة صيف"، "حدث في بلاد السعاد"، وله فيلم واحد قصير كمخرج بعنوان "ميراث الذل" عام 2010.

وكشف "الغرباوي" في حوارة لـ "الـوفـد" عن الصعوبات التي واجهته في عرض "انتحار معلن"، وتحدث العديد حول مستقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، وكشف عن المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسرح.

وإلى نص الحوار:

*ماذا عن عرض "انتحار معلن" الذي تشارك به في مهرجان القاهر الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر؟

عرض انتحار معلن تأليف دكتور باسم شمعان من المملكة العربية السعودية بطولة منى القنودي من تونس وإخراجي وهو

أول مشروع لمؤسسة يتم التدشين عنها تحت عنوان أتبا.

*وعن الصعوبات التي واجهته في عرض "انتحار معلن"؟

في الحقيقة أن أي تجربه جديدة يخوضها الفنان أو المخرج تكون بمثابة تحدي أو امتحان جديد له لإستمرارية النجاح ولكن لايوجد صعوبات على مستوى الصعوبات نفسه نظرًا لأنِ جزء من المشروع لأنه بخلاف أنِ مخرج العرض فأنا منتج فني للمسرحية.

*كيف ترى منافسة "انتحار معلن" بين العروض المشاركة في المسرح التجريبي؟

انتحار معلن هو بمواصفات العرض العالمي ويستطيع أن ينافس أي عروض أخرى، كما ان المهرجان التجريبي لايوجد به منافسة فبالتالي المسألة تخضع لفكرة جودة المنتج المقدم.

*هل مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يروج للسياحة المصرية؟

بصراحة يروج ولكن بنسبةليست كبيرة فأنه يحتاج إلى وجود فرص بها الشق الترويجي لتكملة الدوائر حتى يكون الترويج للسياحة به متكامل.

*وكيف ترى مستقبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر؟

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في الحقيقة أرى أن مستقبل المهرجانات بشكل عام مشرق والتجريبي بشكل خاص، وذلك نظرًا لوجود تطور ملحوظ به خلال كل دورةوالإستفادة من الأاخطاء السابقة كل عام

*وماذا عن الجائزة التي حصدها عرض "حدث في بلاد السعادة" بالمهرجان القومي للمسرح المصري؟

في الحقيقة توقعت جوائز أكثر من التي حصدنا عليها بالمسرح القومي ولكنها وجهات نظر بعض الأشخاص وليس جميعهم ولا نقيس نجاح العرض بناءً عليهم لأنهم بالنهاية 6 أشخاص لهم فائقة معينة وليس الـ 3000 شخص من الجمهور المشاهد للمسرحية.

* وما الجديد الذي سوف نراه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي؟

في الحقيقة هناك العديد من المفاجأت وسوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي التي ينعقد في شهر مارس من كل عام، وأتمنى في 2020 يكون تم إنجاز العديد من المحطات التي عملنا بها بالشكل الذي يرضينا ويحقق نجاح تصاعدي بعد الدورة الرابعة.

* من وجهة نظرك ما الذي يحتاجه المسرح خلال الفترة المقبلة؟

المسرح يحتاج قدر كبير من التسويق، بالإضافة إلى ذلك فأنه حتى يحدث وعى لدى الجمهور بالمسرح وأهميته في حياتهم يحتاج ذلك إلى منظومة متكاملة تعمل على وعي المتفرج.

* ماذا عن المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسرح؟

بالفعل هناك منافسة ولكن القطاع الخاص يحكمه الشق المالي والإنتاجي ولكن بالنهاية النجوم تتواجد في القطاع الخاص نظرًا لوجود مجموعة تدعم رؤوس المال لأن به قوة انتاجية واقتصادية ولكن على الرغم من ذلك فأن النجوم الكبار لديمه إسهام كبير في مسرح القطاع العام.

*وماذا عن الجديد لديك؟

في الحقيقة هناك العديد منالمشروعات في المسرح ولكن من المحتمل أن أقوم بتأجيلهم نظرًا لوجود بعض المشاريع العلمية لديالتي أحرص على التفرغ لها.