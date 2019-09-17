الخميس.. محمد علي يُغني على أنغام "بيانولا" بقصر الأمير بشتاك

يستعد المطرب الشاب محمد علي لإحياء حفل غنائى كبير، في قصر الأمير " بشتاك"، بشارع المعز، وذلك يوم الخميس المقبل، 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يقدم علي الحفل بمصاحبة فرقة "بيانو"، التي أسسها منذ سنوات، وقدم من خلالها العديد من الحفلات الغنائية

في عدد من محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يقدم علي ما يقرب من 12 أغنية، من بينها "المستخبي أهم، الحياة رحلة، كان ياما كان، من حبي فيك يا جاري" وغيرها من أغاني الفلكلور وعدد من الأغنيات الخاصة بالفرقة.

جدير بالذكر أن محمد علي هو مطرب وملحن مصري تخرج في المعهد العالى للموسيقى العربية عام 2016، وخلال دراسته أسس فرقته "بيانولا"، وكانت أولى حفلات الفرقة في ساقية الصاوي عام 2011، كما تم تكريم الفرقة عام 2015 من الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن على هامش مشاركته في مهرجان بيت جالا للثقافة والفنون، كما أن "علي" يعمل حاليًا مطربًا بدار الأوبرا المصرية.

