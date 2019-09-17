الأحد .. افتتاح معرض نغمات مختلفة

تستضيق قاعة أوبونتو، في جاليري آرت بالزمالك، يوم الأحد المقبل معرضها الجماعي الجديد، الذي يحمل اسم "نغمات مختلفة"، ومن المقرر أن يبدأ في تمام الساعة السابعة

مساءً.

يشارك في المعرض مجموعة من الفنانين من بينهم: "عبدالرحمن البرجي، أسماء مجدي خوري، كارولين برزي، دينا مدكور، دعاء فاخر،

فرح الشافعي، محمد بسيوني، منى عمر، منتصر الخراشي، عمر جبر وربيعة رنشي".

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ويستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 19 من شهر أكتوبر المقبل، يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً، معادا يوم الجمعة.