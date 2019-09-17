بالصور .. ثالث أيام ورشة إخراج المسرح الراقص لـ"دان سيفر" بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل، الورشة العلمية لإخراج المسرح الراقص، للمخرج الأمريكي دان سيفر، لليوم الثالث ضمن فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، بمركز التحرير لاونج.

وقال "سيفر"، إن العروض المسرحية الراقصة التي يحضرها تستغرق معه عامين كاملين، خاصة أنه يعمل عليها بطريقة متقطعة حتى يرى الاختلاف فيما يقدمه، مؤكداً أن التكنيك يجب أن يكون مختلف في كل حبكة درامية، خاصة أننا لا نعتمد على الكلام، فكل ما يهمنا هو

حركة الجسد التي يصل من خلالها الإحساس بما يحدث للمتلقي.

وقام "سيفر" بعمل عدد من تمارين الإحماء، والتي تعتمد على جعل القدمين متباعدين قليلاً ، مع وضع اليدين على البطن، وثني الركب والنزول ببطء دون ثني الجذع.

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لافتاً إلى أن هذه التمارين تساعد على تهيئة الجسم للبدء بالتمارين، وتمد الجسم بالحيوية والنشاط، كما أنها تعمل على تدفق الدم إلى جميع

أعضاء الجسم، وتحافظ على اللياقة البدنية.

وتقوم الورشة على محاولة استكشاف التقنيات التي تطمس الخط الفاصل بين الرقص والمسرح، وتوليد المواد القائمة على المادية واكتشاف المحتوى الدرامي المتأصل.



يذكر أن دان سيفر هو المدير الفني لـ(ويتنس ريلوكيشن)، وقام بإخراج وتصميم جميع عروضهم، بدءًا من المسرحيات المكتوبة بالكامل إلى قطع الرقص والمسرح الأصلية إلى أشياء كثيرة. في عام 2011 ، قام بتصميم طقوس الربيع لـ "سترافينسكي" لأوركسترا فيلادليفيا مع مسرح ريدج الحائز على جائزة أوبي، كما أن أعماله شوهدت دوليًا في فرنسا وغيرها من الدول، ويعمل حاليًا في هيئة التدريس بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.