بالصور..تفاصيل ثاني أيام ورشة مشروع كومبي بالمعاصر والتجريبي

تستمر ورشة مشروع كومبي للمدرب الأوغندي جينجو إسماعيل، لليوم الثاني، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ26.

ويوضح المدرب في بداية اليوم أنه على كل متدرب خلع حذائه.. فعلى المتدرب أن يكون حافي القدمين، ثم يبدأ بالحركة العشوائية في المكان، ثم الثبات والحركة وهكذا، ثم ينتقل إلى الحركة البطيئة ليستطيع كل متدرب

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التحكم في جسده، ويستمر ذلك لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا.

ثم تبدأ تمارين الإحماء بأن يقف المتدربون في دائرة ويبدؤون في عمل حركة جماعية بالقدمين، لعمل إيقاع واحد متناغم، يبدأ بطيئًا ثم يكتسب سرعته تدريجيًّا، ويعود بطيئا مرة أخرى.



ثم أضاف إسماعيل حركة جديدة مع حركة القدمين، وهي

حركة اليد اليمني كجناح طائر، ويبدأ مجموعة المتدربين في تنفيذ الحركة والدوران حول مركز الدائرة، أو التقدم نحو المركز والعودة لأماكنهم مرة أخرى ثم التبديل بين حركة اليد اليمني ثم حركة اليد اليسرى .

تكتسب التمارين حيويتها أكثر، إذ تصبح الحركات تشمل جميع أجزاء الجسد، عبر الانتقال إلى حزمة جديدة من تمرينات الإحماء تعتمد على حركة الكتفين، واليدين، ثم يضيف لها حركة عنيفة متتابعة وسريعة بالقدمين، ليعمّ التأثير جميع أجزاء الجسد .