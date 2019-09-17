آخرهم هيثم شاكر.. مشاهير رسموا البهجة وقهروا السرطان

هم من يرسمون على وجهك السعادة والبهجة ويمنحونك الكثير من جرعات التفاؤل وحب الحياة، وخلف الكاميرات وبالكواليس يبكون وجعًا ويتألمون من المرض، فعانى الكثير من النجوم بأقصى درجات الألم بعد إصابتهم بمرض السرطان اللعين ولكن تمكن أغلبهم من محاربته والصمود أمامه وكان آخرهم الفنان الشاب هيثم شاكر.

وفي هذا التقرير ترصد الوفد عدد من الفنانين الذي قهروا السرطان بقوة.

هيثم شاكر

قال المطرب هيثم شاكر إنه ظل لمدة تزيد عن 8 سنوات يعاني من مرض سرطان القولون وظل يحاربه حتى تعافى منه، ولم يعلن الخبر للجمهور أو للمقربين له تجنبًا من أي نظرة شفقة وتعاطف قد تؤثر عليه بشكل سلبي.

وأعلن عن تفاصيل مرضه وسبب خسارته في الوزن بعد أن اتهمه الكثيرون أنه يعاني من إدمان المخدرات.

وصرح شاكر خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أنه لا يزال يعاني من الألم في معدته نتيجة كم الأدوية التي تناولها فترة علاجه، قائلًا:"ناس قليلة جدًّا اللي كانوا عارفين بمرضي وسافرت برا وأخذت علاجًا كثيرًا أوي أثر عليا وسبب في خسارتي لوزني وعملي مشاكل في معدتي بس الحمدلله أنا شايف ده اختبار

من ربنا، وهو مبيبعتش حاجة وحشة ودايمًا لما يبعت ابتلاء بيبعت معاه الصبر، يمكن عمل كده علشان أقرب منه أكتر".

أحمد حلمي

صدم النجم أحمد حلمي جمهوره بعدما أعلن امتثاله الشفاء بعد إصابته بورم في الظهر الذي تم اكتشافه بالصدفة أثناء رحلته مع زوجته النجمة منى زكي لأمريكا لإجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على حالتها الصحية أثناء حملها، وهناك خضع لفحص طبي بعد شعوره بألم في ظهره.

وأخفى مرضه عن الجميع حتى أنهى العملية الجراحية لاستئصال الورم الذي وصفه الأطباء أنه خبيث من الدرجة الأولي ولابد من استئصاله حتى لا يكون معرض للشلل، ورفض الرد على أي تعليقات اتهمته فيها بعدم الوطنية لإنجاب ابنه بالخارج وبعد أن امتثل الشفاء أعلن الخبر للجميع.

ويذكر أن حلمي أعلن الخبر لجمهوره وأصدقائه عبر منشور كتبت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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إليسا

وقفت بكل ثقة أمام خبر إصابتها بسرطان الثدي واعترفت لنفسها وللجميع بمرضها، لتحدث ضجة وقتها على السوشيال ميديا بسبب

عدم قدرة محبيها على استيعاب الخبر الذي جاء بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، لتكسب وقتها تعاطف وقلوب الملايين ودعوات لها بالشفاء من الجميع.

وكشفت إليسا أنها عقب تلقيها الخبر أنها لم تتمكن من الوقوف على قدميها أكثر من 5 ساعات وظلت 3 أيام على تلك الحالة حتى تمكنت من الخروج منها، لتتحدى نفسها والجميع وتبدأ رحلة علاجها التي نجحت فيها، وغنت إليسا أغنية "إلى كل اللى بيحبوني" لتعلن خلالها للعالم كله عن إصابتها بهذا المرض.

ياسمين غيث

جسدت ياسمين غيث دور مريضة "سرطان الثدي" في مسلسل حلاوة الدنيا، ولتكشف للجميع أن معايشتها للدور لم يكن بشكل تمثيلي بحت بل لقصة واقعية عاشتها مع السرطان وتمكنت من هزيمته في 2016.

شريهان

واجهت شريهان الملقبة بحسناء هوليوود الشرق، واحدًا من أصعب أنواع مرض السرطان الذي أصابها في القناة اللعابية لتخضع لعمليات جراحية معقدة، وخلال تلك العمليات اضطر الأطباء للتخلص من عضلة الخد، كما أصيب عصب الحاجب، والعين، والفم، والذقن، وخضعت لعملية وصفها الأطباء وقتها بأنها الأكثر خطورة على مستوى العالم، ولكنها لم تيأس وتستسلم وقررت استكمال مراحل علاجها أيا كان خطورتها.

ظلت شريهان مختفية عن الأضواء لمدة كبيرة 14 عامًا تقريبًا، حيث فاجأت جمهورها بظهورها في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011، وعقب ذلك أصبحت صور وأخبار شريهان تنتشر بشكل تدريجي وتتواصل مع جمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وأعلنت لمحبيها أنها تصدت لمرض السرطان .