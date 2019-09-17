تصالح ملحم زين و جمال فياض.. والسبب عاصي الحلاني

بعد خلاف دام لعدة سنوات، تمت المصالحة بين الفنان اللبناني ​ملحم زين​ والإعلامي الدكتور ​جمال فياض​، وذلك في منزل المطرب عاصي الحلاني وبحضور المطرب وليد توفيق وعدد من الاصدقاء ومنهم المنتج يوسف حرب وزياد حمزة مدير قناة ام بي سي وان.

ويشار إلى ان عقب سقوط الفنان ​عاصي الحلاني​ من أعلى حصانه وتعرّضه لإصابة خطيرة، قام مجموعة من الأصدقاء الفنانين بزيارة صديقهم، وكان من بينهم الفنان ملحم زين الذي حضر ومعه المنتج ​يوسف حرب​ وزياد حمزه مدير إذاعات

"​أم بي سي​"، ومدير قناة أم بي سي وان، بينما حضر الإعلامي جمال فياض مع المطرب و​ليد توفيق، وحرص الأصدقاء على مصالحة الثنائي​.

ويذكر ان كان وقعت مشادّة كلامية حادّة بين الثنائي منذ عدة سنوات داخل أحد الفنادق عقب تحديد موعد افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الدوحة التي تحمل شعار"ع هوا لبنان".