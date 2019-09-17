النجم الأردني عزيز مرقة يقدم عرضه الأول في دولة الإمارات على خشبة مسرح المجمّع الثقافي

يقدم النجم الأردني عزيز مرقة خلال الأسبوع الجاري عرضه الأول في دولة الإمارات على خشبة المسرح الجديد بالمجمّع الثقافي في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية بين أركان المجمّع الثقافي، بما فيها ورشة عمل "الفسيفساء مع نسيم الماجد" إلى جانب معارض الفنون البصرية التي تضم أعمالاً إبداعيةً احتفاءً بمسيرة فنانة الإمارات نجاة مكي بمشاركة مجموعة من الفنانين المعروفين والناشئين.

برنامج الفنون الأدائية

عزيز مرقة – العرض الأول في دولة الإمارات

8 مساءً، 20 سبتمبر 2019

اشتهر النجم عزيز مرقة بموسيقاه الانتقائية التي تتنوع ما بين البيانو الصوتي ومجموعات الكمان حتى تصل إلى المسارات الإلكترونية. حاز مرقة، مبتكر النمط الموسيقي الذي عرف باسم "راز"، وهو مزيج من موسيقى عربية من الروك والجاز، على اهتمام إقليمي. وسيقدم مرقة، خلال عرضه الأول في دولة الإمارات، مجموعة مختارة من أعماله الشهيرة بما فيها أحدث أعماله الموسيقية المصوّرة "ما في منك" الذي حصد على ما يزيد عن مليوني مشاهدة على مواقع التوصل الاجتماعي بعد مرور أيام قليلة من طرحه في شهر يونيو الماضي.

مسرح المجمّع الثقافي، أسعار التذاكر: 75 درهماً، 100 درهم، 150 درهماً

ورش العمل

"فن الفسيفساء مع نسيم الماجد"

5-7 مساءً، 17 سبتمبر 2019

تعلّم كيفية إبداع لوحة جدارية مُصغرة خاصة بك باستخدام الألوان والطلاء وقطع الفسيفساء، لصنع عمل فني مميز بالتعاون مع الفنانة الإماراتية نسيم الماجد.

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المجمّع الثقافي، رسوم الدخول: 250 درهماً.

يواصل المجمّع الثقافي تقديم سلسلة أسبوعية من ورش العمل والدورات التدريبية في "المرسم الحر"، بما في ذلك الرسم والتصوير والرسم بالألوان الزيتية والمائية إلى جانب الوسائط الفنية المتعددة، والنحت والأعمال الخزفية والفخارية وتصميم الأزياء والرسم على الحرير والزجاج وصياغة المجوهرات، ترحب الورش بالمشاركين من الصغار والكبار من ذوي المستويات والمهارات المختلفة؛ بالإضافة إلى الدورات التدريبية المخصصة لتعلّم فن الخط في "بيت الخط"، تحت إشراف فنان الخط الإماراتي محمد المندي؛ وغير ذلك من برامج ورش العمل والأنشطة المقامة داخل مكتبة أبوظبي للأطفال التي تستقبل الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و14 عاماً.

المعارض

مكتبة أبوظبي للأطفال

تواصل مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمّع الثقافي، احتفاءً بافتتاحها، تنظيم معرض "رحلة بين الكلمات" الذي يركّز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجّسمة في تعلّم القراءة والكتابة. وقد تم تحويل قصص المؤلفين والرسامين من الإمارات إلى مساحات تعليمية وتفاعلية ثلاثية الأبعاد لإثارة خيال الأطفال داخل المعرض، بما يمكّن الزوّار من خوض تجربة مبدعة تتجسّد فيها أشهر الكتب والمؤلفات.

معارض الفنون البصرية

يستضيف المجمّع الثقافي في القاعة الرئيسية ومساحات الطابق الأرضي خلال الفترة الممتدة إلى 15 ديسمبر المعرض الفردي "نجاة مكي: إضاءات". ويسلط هذا المعرض المبتكر والمعاصر الضوء على النهج التجريبي والمنفتح الذي تتبنّاه الفنانة نجاة مكي في مقاربتها للسرديات الجغرافية والتاريخية التي تأثّرت بها. ويتضمن الموسم الافتتاحي للمجمّع الثقافي أيضاً معرض مجتمعي فني بعنوان "الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكي" بمشاركة 19 من الفنانين الإماراتيين ممن تأثروا بفن نجاة مكي ودورها الريادي في تطوير المشهد الفني في دولة الإمارات.

يُعد برنامج الإقامة الفنية الذي يستضيفه المجمّع الثقافي بأبوظبي منصة لتقديم الدعم للفنانين، والارتقاء بممارساتهم الفنية نحو مستويات متقدمة. وانطلاقاً من مقره في منطقة الحصن، قلب أبوظبي النابض، يرفد المجمّع الثقافي الفنانين المقيمين في دولة الإمارات بالأدوات والموارد الفنية اللازمة، فضلاً عن الاستوديوهات الفنية المجهّزة تجهيزاً كاملاً. كما يهيئ لهم الظروف المواتية لإبداع أعمال فنية مميزة وعرضها في صالات المجمّع، وبالتالي يقدم لهم فرصة لتعزيز حضورهم على المشهد الفني المحلي والعالمي.

يقوم الفنانون المقيمون الأربعة من الدورة الأولى لبرنامج الإقامة الفنية، وهم أحمد سعيد العرّيف الظاهري وعائشة حاضر وسعود الظاهري وزايد طماش بعرض أعمالهم النهائية في استوديوهات الإقامة الفنية المخصصة حتى 30 نوفمبر 2019. ويوجّه المجمّع الثقافي حالياً دعوة مفتوحة لتقديم طلبات المشاركة في الدورة القادمة من برنامج الإقامة الفنية حتى 31 أكتوبر 2019. لمزيد من التفاصيل ومعرفة كيفية التقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: culturalfoundation.ae.