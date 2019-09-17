بسبب العنصرية .. الاعتداء على رجل ليبي قعيد في ألمانيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - صرح متحدث بإسم الشرطة الألمانية صباح اليوم الثلاثاء عن تعرض رجل قعيد على كرسي متحرك يحمل الجنسية الليبية إلى الضرب والإهانة العنصرية من شاب يميني متطرف في مدينة ” كمنيتس ” شرقي ألمانيا .

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 22 عاما أوقع الرجل من على كرسيه المتحرك وهاجمه .

كما أن المشتبه به الذي تم إيقافه بالقرب من مكان الواقعة معروف لدى الشرطة بارتكابه جرائم ذات دوافع يمينية والتسبب في إصابات جسدية .

وتجري السلطات ضد المشتبه به بالوقت الحالي التحقيق بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة والإهانة .

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وعلى الجانب الآخر أدلى الرجل الليبي الذي تعرض للاعتداء بتصريحات لصحيفة ” بيلد ” الألمانية قال فيها أن عددا من الرجال اقتربوا منه وسبوه بـ” العربي القذر ” ثم قام أحدهم بتسديد لكمات في وجهه .

وأضاف : ” لقد لكمني باستمرار حتى سقطت من على الكرسي .. وعندما وقعت على الأرض ركلني بقدمه ” .

وأصيب القعيد بإصابات طفيفة وتلقى العلاج في أحد المستشفيات .