شاهد.. عمرو اديب يقارن بين الوضع في مصر والسعودية: “لم يعد هناك اي مكان لاي لمتخاذل”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:54 مساءً - قارن الاعلامي المصري عمرو اديب بين الوضع في كل من مصر والسعودية معتبرا انه لم يعد هناك اي مكان لاي لمتخاذل في البلدين، حسب تعبيره.

وقال عمرو اديب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “فى مصر والسعوديه لم يعد هناك مكان لاي متخاذل او مكتفى بالمشاهده والمراقبه فاما انت مع الدوله وقوتها او انك دون ان تشعر التحقت بقوى الدمار والشر .”

وتابع عمرو اديب: “مع مصر في حربها ضد تحالف قوى الهدم ومع السعوديه في حربها ضد ايران واذنابها”.