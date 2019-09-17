ممثلة بوليود زارين خان تكشف عن تعرضها للابتزاز الجنسي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
حكاية أخرى جديدة تكشف كيف تُدار صناعة اكتشاف النجوم والممثلين في السينما الهندية، وتؤكد لنا بما يصل إلى اليقين أن بوليوود ليست بعيدة عما حدث في نظيرتها هوليوود من صدمة التحرش الجنسي التي انتشرت ضد المنتج هارفي وينشتاين العام الماضي.
الممثلة الهندية زارين خان، التي تستعد لإطلاق أحدث أعماله السينمائية الفيلم البنجابي “داكا”، سردت مؤخرًا قصتها مع “أريكة لعمل الكاستنج” عندما كانت نسبيا في صناعة السينما.
في حديثها إلى “Pinkvilla”، الممثلة البالغة من العمر 32 عاما والتي أطلقها النجم سلمان خان في فيلم Veer، حيث كانت في ذلك الوقت جديدًا نسبيًا (في صناعة السينما) “قالت إنه بمجرد أن طلب المخرج منها “تكرار مشهد تقبيل”معه: “ماذا؟ أنا لا أفعل أي مشهد تقبيل كبروفة”.
وأشارت زارين خان قد ظهرت في وقت سابق في عناوين الصحف لرواياتها عن صراعها مع فقدان الوزن، أن طلب المخرج بعد ذلك كان صريحاً معها بشأن أقامة علاقة جنسية، لكنها قابلته بالتجاهل التام.
مؤخرًا، انتُقدت زارين خان لنشرها صورة تظهر علامات تمدد على بطنها، لكنها ردت: “بالنسبة للأشخاص الذين لديهم فضول كبير لمعرفة ما هو الخطأ في معدتي، فهذه هي المعدة الطبيعية للشخص الذي فقد أكثر من 50 كيلوجرامًا من وزنه، لقد كنت دائمًا شخصًا يؤمن بأنه حقيقي وتقبل عيوبي بكل فخر بدلًا من التستر عليها “.
بعد ظهورها لأول مرة في بوليوود مع فير، ظهرت زارين خان في أفلام مثل Housefull 2 وHate Story 3 وAksar 2. قدمت لأول مرة فيلمها البنجابي مع Jatt James Bond في عام 2014.
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