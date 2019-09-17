بعد شائعات حملها.. شيرين عبدالوهاب تكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار اختفاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الساحة الفنية وعدم إحيائها أي حفلات خلال الفترة الماضية الكثير من الشائعات حول حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حسام حبيب.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتكشف السبب الحقيقي لغيابها، معبرة عن سعادتها الشديدة بالهاشتاج الذي أطلقه جمهورها باسم #اشتقنالك_شيرين.

شيرين كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “أنا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده.. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد., قد إيه حسيت بأمان من الهشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا”.

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وأضافت: “أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب”.

وكانت قد ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد سافرت مع زوجها حسام حبيب إلى أمريكا، استعدادا لوضع مولودهما هناك.

الفنان حسام حبيب نفي صحة هذه الأنباء تماما، في تصريحاته لبرنامج “ET بالعربي”، حيث أكد أنهما كانا في لندن وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شدد على أن ما تردد من أنباء عن حمل زوجته غير صحيح.