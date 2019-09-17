صور.. زوجة الممثل تامر فرج تلازمه في كل المناسبات.. الفنان يكشف السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري تامر فرج على سؤال يوجهه له جمهوره باستمرار، عن سر ظهوره الدائم برفقة زوجته “رانيا” في كل المناسبات الفنية.

تامر نشر مجموعة صور تجمعه بزوجته في الكثير من المناسبات المختلفة، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وعلق قائلا: “واحده بتسألنى سؤال عجيب و هى مستغربه:” هو انت ماتروحش فى حته الا وهى معاك”؟؟؟!!! افندم؟؟ هو فين السؤال؟؟ اصل حضرتك دى تبقى مراتى.. زوجتى.. احنا زوجين..يعنى انا لوحدى ابقى فرد..يبقى فى حاجه ناقصانى”.

وأضاف: “طب المفاجأة بقى.. رانيا بتحضر معايا كل يوم تصوير.. انا من غيرها اتوه.. دى مديرة حياتى كلها مش هتبقى مديرة اعمالى؟؟ انا مستغرب السؤال.. هو المفروض الواحد يظهر من غير زوجته؟؟ هو المفروض الواحد يعرف ينبسط لوحده؟؟ من غير نصه التانى؟؟ طب يتجوز ليه؟؟ الموضوع مش محن ولا تلزيق..الموضوع اسمه موده و رحمه .. حاجه كده الدين امرنا بيها عشان كده الجواز اسمه نص الدين.. موده و رحمه.. ده ربنا إللى بيقول”.

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وتابع: “ازاى يبقى فى بينا موده ورحمه وانا شايفها طالع عينها فى إدارة بيت وتكوين أسرة واستكتر عليها تنبسط معايا او يجينى قلب انبسط وهى مش جنبى.. اتكرم وهى مش معايا.. ماهو ده نتيجة شغلها برضه لازم تتكافئ عليه.. اومال المفروض مين إللى يشاركنى فرحتى؟؟ مش المفروض الست إللى بتشاركنى حياتى ولا مين؟؟ ده مش محن ولا بكش ده المنطق إللى بيقول”.

واستطرد: “ناس كتير بتقولى دارى على شمعتك تقيد.. يا عم خاف من الحسد.. طب يعنى لما الواحد بيحصله مشاكل ويبقى كفران من عيشته وبيقعد يغرق الناس حواليه دموع وحزن وموجات سلبيه ونقعد ننشر فى قصص الطلاق والعنف الزوجى و الخيانه و الخرس الزوجى.. و نقعد نروج ان الرجاله بصباصه و الستات نكديه محدش بيقوله دارى على شمعتك وبنقعد نتخنق معاه”.

وتابع: “مش الأولى لما نعيش تجربه سعيده ننشر الإيجابيات برضه وندى للناس أمل وأسوة حسنة وموجات إيجابية وندخل شوية أكسجين فى حياتنا بدل ما نخاف من الحسد ونتوكل أحسن على الله انه هو إللى يحمينا؟؟؟ الحياه حلوه يا جماعه و الجواز حلو بس احنا إللى بنبوظهم.. ملحوظه: الفانز بتوعى دلوقتى بقوا بيحبوا يتصوروا معانا أنا ورانيا وساعات معاها هى لوحدها كمان”.